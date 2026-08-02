Gazimağusa’da ambulanstaki sağlık çalışanlarına küfür eden ve bir sağlık çalışanını darp eden 49 yaşındaki alkollü şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre olay dün, saat 17:30 sıralarında meydana geldi. Gazimağusa’da bir bahis ofisinin önünde rahatsızlanan bir şahsı ambulansa “hızlı yerleştiremedikleri” gerekçesiyle, olay yerinde bulunan Y.B.(E-49) 108 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, ambulansta görevli sağlık çalışanlarına küfür etti ve bir sağlık çalışanını omzundan iterek darp etti.

Söz konusu şahıs aleyhinde “darp, itale-i lisan, sarhoşluk ve rahatsızlık”tan yasal işlem başlatıldı.

-Dinçyürek: “Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet asla kabul edilemez”

Öte yandan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, konuyla ilgili açıklamasında, insan hayatını kurtarmak için büyük özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik hiçbir şiddet eyleminin kabul edilemez olduğunu ve kınadığı ifade etti.

Dinçyürek açıklamasında şunları kaydetti:

“Bugün saat 17.30 sıralarında Mağusa’da fenalaşan bir hastaya müdahale etmek üzere olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibimize maalesef saldırı, darp, hakaret, taciz ve uygunsuz davranışlarda bulunulmuştur.

İnsan hayatını kurtarmak için büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik hiçbir şiddet eylemini kabul edilemez olduğunu ve şiddetle kınadığımı belirtmek isterim.

Konuyu yakından takip ediyor, sağlık çalışanlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.”