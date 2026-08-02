Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, sporun her branşını desteklemeye, kenti spor organizasyonlarıyla buluşturmaya ve katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen KKTC 2026 MTB (Dağ Bisikleti XC) Şampiyonası’na Kanlıköy’de ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Amcaoğlu, yazılı açıklamasında, belediyenin de katkı koyduğu organizasyonda dereceye giren sporcuları tebrik ederek, yarışa katılan tüm sporculara, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’na ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Sporun her branşını desteklemeye, kentimizi spor organizasyonlarıyla buluşturmaya ve bu tür iş birliklerine katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.