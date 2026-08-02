KKTC’nin emekli başsavcılarından Aşkan İlgen hayatını kaybetti.

Hukuk Dairesi'nde uzun yıllar savcı, kıdemli savcı, başsavcı yardımcısı ve başsavcı olarak görev yapan emekli Başsavcı Aşkan İlgen’in vefatı ailesi tarafından duyuruldu.

Ailesinin yaptığı duyuruda, İlgen’in cenazesinin yarın Karaoğlanoğlu Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.

Aşkan İlgen’in vefatı, sevenleri ve hukuk camiasında üzüntüyle karşılandı.

2008’de Başsavcılık görevine atanan İlgen, 2018 yılında emekliliğine kadar bu görevi yürütmüştü.

73 yaşında yaşamını yitiren Aşkan İlgen, evli ve iki çocuk babasıydı.