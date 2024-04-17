Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 2022 yılında meydana gelen “Yaralama, Ciddi Darp,Kanunsuz Bıçak Taşıma, Kavga, Rahatsızlık ve KKTC'de İkamet İzinsiz bulunmak” suçlarından tutuklanan Furkan Yılmaz bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Aysın Erdemirci mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının “Yaralama, Ciddi Darp, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Kavga, Rahatsızlık ve KKTC'de İkamet İzinsiz bulunmak” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, 10.04.2022 tarihinde saat 01:00 raddelerinde, Furkan Yılmaz, Ferman Zelal Duman, Serhat Aydemir, Adnan Inaç ve İsmail Caran’ın alacak verecek meselesini konuşmak için Lefkoşa Fuar Alanı içerisinde bulundukları bir esnada bir taraf olup Haydar Alaca ile aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak sureti ile bir kavgada yer aldıklarını söyledi.

Polis, Yılmaz ve diğer 4 şahsın, olay mahallinde bulunan Haydar Alaca'nın arkadaşı olan Murat Öztürk'ü ciddi bir şekilde darp edip sol kolunu tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurdukları bıçak ile yaraladıklarını belirtti.

Polis, 10.04.2022 tarihinde Ferman Zelal Duman, Serhat Aydemir, Adnan Inaç ve İsmail Caran’ın tutuklandığını, zanlı Yılmaz’ın ise aranan şahıs ilan edildiğini kaydetti.

Polis, tutuklanan 4 şahsın 22.04.2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak teminata bağlandıklarını belirtti. Polis, Yılmaz’ın 13.04.2024 tarihinde Girne Polis Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğunu söyledi. Polis, zanlının sorgusunda olay mahallinde olduğunu ancak herhangi bir olaya karışılmadığını beyan ettiğini ifade etti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29.11.2019 tarihinden itibaren 1417 gündür KKTC'de İkamet İzinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi. Polis, zanlının ülkede yasal statüsü bulunmadığını belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin aktif öğrenci olduğunu ancak muhaceret işlemlerini tamamlamadığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.