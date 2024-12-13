(Kamalı Haber) Ülkede kaçak yaşadığı tespit edilerek tutuklanan Kongo uyruklu Audry bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Mehmet Sağıroğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis,10.12.2024 tarihinde, saat 16:00 raddelerinde, Lefkoşa Şehit Ahmet Russo Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan devriye esnasında, Lefkoşa'da sakin Kongo uyruklu zanlının yapılan muhaceret kontrolünde, 11 Ekim 2021 tarihinde KKTC'ye öğrenci izni ile geldiğini, 29 Kasım 2023 tarihinden beri 377 gün ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlı hakkında ihraç süreci başlatıldığını, gerekli yazışmaların yapıldığını söyledi. Polis, ihraç işlemlerinin tamamlanması amacıyla zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.