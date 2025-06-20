Alayköy, Gazimağusa ve Gaziler Köyünde dün meydana gelen dört ayrı yangın, İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangınlarda maddi hasar meydana geldi.

-Alayköy Sanayi Bölgesi’ndeki yangın...

Polis basın bülteninde yer alan bilgiye göre, Alayköy Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerine ait, atık kartonların bulunduğu tel kafeste çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, deponun çevresindeki sandviç paneller, içerideki demir raflar ve çeşitli yiyecek-içecek otomat makineleri yandı.

-Gazimağusa’da iki ayrı apartman yangını...

Gazimağusa’da dün iki ayrı apartmanda meydana gelen yangınlarda da maddi hasar oluştu.

Remzi Göğüs Sokak’taki bir apartmanda, çalışır durumdaki su motorunun sıkışıp ısınarak alev alması sonucu yangın çıktı. Yangında su motoru, bir tonluk plastik su deposu ve 20 metre uzunluğundaki su boruları yandı.

Ilgın Sokak’taki bir apartman dairesinde ise, yatak üzerinde çalışır durumda unutulan saç kurutma makinesinin ısınıp yorgan ve çarşafı tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Yangında çeşitli eşyalar yanarken, evin duvarları islenip camları kırıldı.

- Gaziler Köyü’nde büyük çaplı arazi yangını...

Gaziler Köyü’nde ise saat 16.30 sıralarında, elektrik kablolarının birbirine temas etmesiyle oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangında, yaklaşık 130 dönüm biçilmemiş arpa, 70 dönüm anız ve 4 elektrik direği yandı.

Yangınlarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.