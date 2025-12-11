Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın görüşmesi tamamlandı.
Ara bölgede BM İyi Niyet Ofisi’ndeki toplantı üç saat yirmi dakika sürdü.
Liderler, görüşmenin ardından basına açıklama yapmadı. Birleşmiş Milletler’in yazılı açıklama yapacağı kaydedildi.
Liderler, ardından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne tarafından düzenlenecek gayriresmi resepsiyona geçti. Resepsiyon basına kapalı olacak.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erhürman saat 20.15 sıralarında Cumhurbaşkanlığında basın açıklaması gerçekleştirecek.