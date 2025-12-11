Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, “Belediye olarak sahadayız, görevimizin başındayız ve kentimizi en kısa sürede normale döndürmek için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız.” dedi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, bölgede etkili olan sağanak yağışların ardından yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yapan Amcaoğlu, yağışların büyük ölçüde azalması ve derelerden gelen su akışının durmasının ardından belediye ekiplerinin vakit kaybetmeden sahaya indiğini belirtti.

Amcaoğlu, “Doğal afetin etkileri zayıflar zayıflamaz, belediye ekiplerimiz anında harekete geçerek temizlik ve toparlanma çalışmalarına başladı. Bir an bile durmadan kentimizin düzenini yeniden sağlamak için çalışıyoruz.” dedi.

Kent genelinde yoğun bir temizlik yürütüldüğünü, kapanan yolların yeniden açıldığını ve taşkın nedeniyle zarar gören geçişlerde onarım çalışmalarının hızla ilerlediğini kaydeden Amcaoğlu, hasar tespit süreciyle ilgili de bilgi verdi.

Lefkoşa Kaymakamlığı ekiplerinin Gönyeli-Alayköy Belediyesi sınırları içinde sel felaketinden etkilenen tüm bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladığını ifade eden Amcaoğlu, belediye ekiplerinin de kaymakamlık personeline sahada eşlik ettiğini ve sürecin doğru ilerlemesi için gerekli yönlendirmeleri yaptığını belirtti.

Amcaoğlu, “Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak sahadayız, görevimizin başındayız ve kentimizi en kısa sürede normale döndürmek için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız.” dedi.

Amcaoğlu son olarak, yağmur altında uykusuz şekilde çalışan belediye personeline teşekkür ederek, “Gösterdikleri özveri ve kararlılık, bu kentin en büyük gücüdür. Birlikte dayanacağız, birlikte güçleneceğiz.” ifadelerini kullandı.