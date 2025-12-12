Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi’nin Olağan Kongresi, Naci Talat Barış ve Dostluk Evi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Mevcut başkan Sonay Demirpençe, kongrede yeniden Lefkoşa İlçe Başkanlığına seçildi.

Kongrede Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi’nin yeni yönetim kurulu Ahmet Kürt, Barkın Dede, Berke Sarcan, Emre Eminağa, Gonca Güven, Irmak Denizcioğlu, Ronahi Bulğan, Selçuk Görsay ve İlayda Mercan’dan oluştu.

Etkinliğe CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Erkut Şahali, milletvekilleri ve partili gençler katılırken, kongrede, başkan ve yönetimin belirlenmesinin ardından tamamlanan dönemin faaliyet raporu okundu.

- İncirli

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli kongrede yaptığı konuşmada, gençlere hitap etmenin güç ama bir o kadar da değerli olduğunu söyleyerek, parti kadrolarının gençlikten yetiştiğini vurguladı.

İncirli, Naci Talat Barış ve Dostluk Evi’nin tarihi önemine de işaret ederek, bugün gençlerin aynı çatı altında toplanmasının kendisi için anlamlı olduğunu belirtti.

Partinin yaşadığı döneme dikkat çeken İncirli, gençleşmenin zorunluluk haline geldiğini belirterek şunları ifade etti:

“Dünyada otoriter yönetimlerin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Biz eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden yana ilkeleri savunan bir partiyiz. Bu halkın CTP’ye çok ihtiyacı var. 2026’da iktidara yürüyoruz.”

İncirli, erken genel seçimin Mart–Nisan–Mayıs döneminde yapılmasının muhtemel olduğunu belirterek gençliğin dinamizmine vurgu yaptı.

İncirli konuşmasının sonunda gençlik örgütünde görev yapan ve yeni göreve gelen tüm isimlere teşekkür edip, başarılar diledi.

- Barçın

CTP Milletvekili ve Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın ise, gençliği partinin ayrılmaz bir parçaları olarak gördüklerini söyledi.

Gençlerin siyasete olan güveninin azalmasına rağmen daha fazla söz alan, tartışan ve alan sorunlarına müdahil olan bir gençlik yapısının meşruiyet ürettiğini belirten Barçın, “Gençler üniversitede, iş yerinde veya bulundukları alanda sorunların çözümüne öncülük ederlerse gençlik örgütü de CTP de büyür. Tartışmaktan korkmayın, siyaset üretmekten çekinmeyin.” dedi.

Barçın, konuşmasını Lefkoşa İlçe Gençlik Örgütü’nün geçmiş dönemde gösterdiği katkılar için teşekkür ederek tamamladı.

- Barbaros

CTP Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros da, konuşmasında gençliğin örgüt içindeki ve toplumdaki rolüne dikkat çekti. Lefkoşa İlçesi’nin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Barbaros, geçmiş yıllarda gençlerle köy köy gezerek tartışmalar yürüttüklerini hatırlattı.

Barbaros, ülkede kamu kaynaklarının yanlış kullanıldığını ve liyakatsiz atamaların gençlerin geleceğini olumsuz etkilediğini savunarak, gençlerin hiçbir karşılık beklemeden mücadele ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde edilen sonucun gençliğin politikalarının toplumda karşılık bulduğunu gösterdiği görüşünü dile getiren Barbaros, CTP’nin kısa sürede iktidara geleceğine inandığını belirtti.

- Demirpençe

Yeniden Lefkoşa İlçe Başkanlığına seçilen Sonay Demirpençe ise, konuşmasına yakın zamanda kaybettikleri arkadaşlarını anarak başladı.

CTP’nin kendisi için bir aile olduğunu dile getiren Demirpençe, göreve geldiği günden bu yana en büyük hedefinin herkesin kendini ifade edebildiği kolektif bir yapı oluşturmak olduğunu söyledi.

Gençlik örgütünde dayanışma kültürünün güçlendiğini belirten Demirpençe, seçim süreçlerinde gençlerin ortaya koyduğu çabanın toplumdaki iradeyi yansıttığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde edilen sonucun gençliğin emeğinin bir karşılığı olduğunu söyleyen ve yeni döneme ilişkin mesaj veren Demirpençe, birlikte hareket eden genç kadroların örgütün en önemli gücü olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı.