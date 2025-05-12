Gazimağusa, Lefkoşa ve Alayköy ana yolunda, bugün ve dün meydana gelen üç trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polis basın bültenine göre, Alayköy ana yolunda bu sabahın erken saatlerinde 106 miligram alkollü içki tesiri altında olan Sevim Özdemir (K-30), yönetimindeki KA 323 plakalı araçla seyrederken, Türkeli kavşağına geldiğinde, kavşakta durmayıp dikkatsizce anayola giriş yaptı. Araç, ana yolda üzerinde seyreden Gökhan Bayram (E-30) yönetimindeki NB 583 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan KA 323 plakalı araç sürücüsü Sevim Özdemir, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

- Araç, ağaca çarpıp takla attı

Lefkoşa’da, saat 03.30’da ise , 137 miligram alkollü içki tesri altında olan Sudenaz Onay (K-22), yönetimindeki NF 739 plakalı araçla seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, kaldırım taşları ile reklam panosuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yol kenarında bulunan çam ağacına çarptıktan sonra bir takla atıp tavanı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü, kendi imkanlarıyla gittiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

- Önünde seyreden araca çarptı

Gazimağusa’da, dün gece, 199 miligram alkollü içki tesiri altında olan Tolga Yavuz (E-30) yönetimindeki UB 423 plakalı araçla seyrederken önünde seyreden ve hız kesici kasise geldiği için yavaşlayan Mehmet Ali Ertaç (E-36) yönetimindeki RB 993 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

UB 423 plakalı araç sürücüsü Tolga Yavuz aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor