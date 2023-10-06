Üç öğretmen sendikası, aleyhinde dava açılan gazeteci Ali Kişmir’e destek belirtti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-Sen), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) tarafından yapılan ortak açıklamada, Kişmir’in Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmak istenmesinin "büyük bir utanç" olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Anaysal, yasal ve uluslararası normlar çerçevesinde mesleğini icra eden gazetecilerin temel mesleki ve insan haklarına tecavüz edemezsiniz” denildi.

Dava açılma nedeninin muhalif kesimleri susturmak olduğu savunulan açıklamada, “Bu dava siyasidir. Hedefi ise muhalif gazeteci ve vatandaşları susturmaktır, bezdirmektir, korkutmaktır” ifadeleri yer aldı.

Davadan vazgeçilmesi için çağrı yapılan açıklamada, “Ali Kişmir savaşı, bir ırkın diğer bir ırk, bir cinsiyetin diğer bir cinsiyet üzerinde tahakkümünü, şiddeti, kişilerin özel hayatının ifşasını, emeğin sömürüsünü değil barışı, kardeşliği, insan hak ve özgürlüklerini savunan çağdaş bir gazetecidir” denildi.

-Yasa değişikliği için işbirliği

Muhalefetteki siyasi partilere de sorunu çözmek için ortak yasa değişikliği hazırlama çağrısı yapılan açıklamada, “Ali Kişmir'e açılan bu utanç verici davanın ayıbını en doğrudan ve hızlı çözecek yöntem Cumhuriyetçi Türk Partisi ile bağımsız milletvekillerinin ortak yasa değişikliği önerisidir. Hükümet partileri için bu öneri bir uzlaşı ve kötü tabloyu güzellikle bitirmek için fırsattır. Özgür, bilimsel ve demokratik eğitimi, herkese olabildiğince özgürlük sunan bir ülkeyi savunanlar olarak gGazeteci ve vatandaş Ali Kişmir'in yanındayız” denildi.