Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, dün eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Kontrollerde toplam 3 bin 22 araç denetlenirken, 505 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı, 39 araç trafikten men edildi. 37’si ikamet izinsiz ve 5’i çevreye rahatsızlık vermekten olmak üzere toplam 42 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 20.00-24.00 saatleri arasında gerçekleştirilen eş zamanlı denetimlerde, Gazimağusa’da; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kafeler, gece kulüpleri, kahvehaneler, marketler, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam 855 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin; 149’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç, 24’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 15’i trafik levha işaretlerine uymamak, 12’si aracın ışık kurallarına uyamamak, 11’i muayenesiz araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 1’i tehlikeli yük taşımak ve 1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak olmak üzere toplam 216 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Bir araç ise trafikten men edildi.

- Girne

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, pansiyonlar, kahvehaneler, oteller, işçi lojmanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde ülkede yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 37 kişi ile alkollü içki tesiri altında oldukları sırada, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise toplam bin 257 araç sürücüsü kontrol edildi.

Sürücülerin; 49’u yasal hız sınırı üzerinde süratli, 23’ü sigortasız araç kullanmak, 22’si aracın ışık kurallarına uyamamak, 9’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i susturucusuz egzozlu araç kullanmak ve 85’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 204 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 32 araç ise trafikten men edildi.

- Güzelyurt

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 910 araç sürücüsü kontrol edildi.

Sürücülerin; 27’si emniyet kemeri takmadan, 6’sı sigortasız, 1’i susturucusuz egzozlu araç kullanmak ve 51’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 85 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Altı araç ise trafikten men edildi.