Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 13 Nisan’dan itibaren, çalışma izni işlemlerinde portal üzerinden yapılan “Makul süre kapsamında komite başvurusu” uygulamasının kaldırıldığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yabancıların çalışma izinleri konusunda yeni düzenlemeye gidildiği belirtilerek, çalışma izinlerinin uzatılması için yasal süreler dışında yapılan başvuruların artık kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, düzenleme kapsamında “çalışma izni, iş kurma izni, öğrenci çalışma izni, çalışma izni uzatma ve yatay geçiş” dâhil olmak üzere tüm başvuruların yasal süre içinde yapılmasının zorunlu hale getirildiği vurgulandı.

Yabancıların çalışma izinlerine ilişkin işlemlerin, “Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası” ve ilgili tüzükler çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, “Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’nün” 36. maddesinin, işlemlerini belirtilen sürede tamamlayamayan işverenlere belirli şartlarla başvuru imkânı tanındığı anımsatıldı.

Açıklamada, söz konusu maddenin, “İstisnai” durumlar için tüzüğe dahil edildiği, ancak bazı durumlarda yasal sürelerin dikkate alınmadığı ve başvuruların geciktirildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, Polis Genel Müdürlüğü denetimlerinde çalışma izni süresi sona ermiş ve işlemleri tamamlanmamış yabancı uyruklu çalışanların, ikamet izinsiz duruma düşmesi sebebiyle hem çalışanların hem de işverenlerin mağduriyet yaşadığının gözlemlendiği belirtildi.

Düzenlemenin söz konusu aksaklıkların önüne geçilmesi ve mevzuatın daha sağlıklı uygulanabilmesi amacıyla yapıldığına dikkat çekilen açıklamada hem çalışanların hem de işverenlerin mağduriyet yaşamaması adına tüm tarafların belirtilen yasal sürelere hassasiyet göstermesi çağrısında bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında, düzenlemenin, yabancı uyruklu kişilerin istihdamına ilişkin çalışma izni işlemlerinin daha etkin, düzenli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla yapıldığı da vurgulandı.