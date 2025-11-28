Güney Kıbrıs ve İsrail’den 3 hastaya çapraz böbrek nakli yapıldı.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Güney Kıbrıs ayağının Lefkoşa Genel Hastanesi'nde nakilin İsrail’deki Beilinson ve Hadassah hastaneleriyle iş birliğinde gerçekleşti.

Gazete, Hadassah hastanesindeki canlı bir donörden alınan böbreğin “Kıbrıslı” hastaya; Rum tarafındaki canlı bir donörden alınan böbreğin de İsrailli bir hasta için Beilinson hastanesine; Beilinson hastanesindeki bir donörden alınan böbreğin de Hadassah hastanesindeki ikinci bir hastaya nakledildiğini kaydetti.

Haberde, Güney Kıbrıs’ta ameliyat edilen hastanın çok iyi bir durumda taburcu edildiği belirtildi.