Maliye’de örgütlü sendikalar: “Vergi dilimleri adil düzenlenmeli, temsil ödeneği düşürülüp vergiye tabi tutulmalı”
Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yendi ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Paul Onuachu ve 84. dakikada Zubkov kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 61. dakikada Diabate'den geldi.