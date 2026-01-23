Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) ve Kasaplar Birliği, ülkedeki et krizinin büyümeye devam ettiğini, vatandaşların et ihtiyacını büyük oranda Güney Kıbrıs’tan karşıladığını savundu.

Yapılan ortak açıklamada, dünyada kilosu ortalama 500 TL olan kıymanın, KKTC’de bin TL olduğu kaydedilerek, böyle bir durumda “yeter” demekten başka seçenek kalmadığı ifade edildi.

Mevcut durumun kabul edilemez olduğunun belirtildiği açıklamada tarımsal politikaların bir sonucu olarak, et ve et ürünleri başta olmak üzere KKTC’nin temel gıda ürünlerinin birçoğunda pahalılıkta birinci sıraya yerleştiği savunuldu.

Veteriner Dairesi’nden alınan bazı verilerin de paylaşıldığı açıklamada KKTC’deki salhanelerde yıllık 18 bin dana ve 137 bin kuzu kesildiği, bunun da 8 bin 500- 9 bin tona denk geldiği belirtildi.

Açıklamada, KKTC’deki nüfus 500 bin kabul edilirse kişi başı yıllık et tüketiminin 16.13 kilogram, aylık 1.34 kilogram, 700 bin nüfus kabul edilirse kişi başı yıllık et tüketiminin 11.52 kilogram, aylık 0.96 kilogram olduğu kaydedildi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası ve Kasaplar Birliği’nin ortak açıklamasında, otellerin ve turistlerin tükettiği et de hesaba katıldığında KKTC’deki et tüketiminin neredeyse durduğu, 2010’da kişi başı yıllık et tüketimi 46 kilogramken bugün bu rakamın sıfıra doğru ilerlediği savunuldu.

“Güney Kıbrıs’tan et almayan neredeyse yoktur. Güneyden et alımı, kayıt dışılıkla birlikte kuzeydekinden çok daha fazladır” denilen açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunun üretim yapma hakkının “bir var oluş sorunu” olduğu kaydedildi.

Açıklamada, üretimin toplum için olduğu, bunun için çalışılacağı da belirtildi.