Gaziveren, İskele ve Gönyeli’de üç ani ölüm vakası meydana geldi.

Polis basın bültenine göre, bu sabah saat 06.15’te Gaziveren’de meydana gelen olayda Alsancak’ta sakin Zekeriya Saraç (E-51) bulunduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlandı. Arkadaşları tarafından götürüldüğü Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Saraç’ın ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

- Deniz içerisinde rahatsızlanması sonucu yaşamını yitirdi

İskele’de dün saat 16.30’da yüzmek için denize giren Mıluse Valoskova (K-73), deniz içerisinde rahatsızlanması sonucu yaşamını yitirdi. Valoskova’ya yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp kapak hastalığı, suda boğulma ve asfiksi” sonucu olduğu tespit edildi.

- Yaşam mücadelesini kaybetti

Gönyeli’de faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan ve 31 Temmuz akşamı aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakıma alınan Mary Ladi Musa (K-27), dün, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Musa’ya yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “patolojik beyin kanaması, hipertrofik kalp hastalığı, beyin ödemi ve gelişen komplikasyonlar” sonucu olduğu tespit edildi.

Polisin üç ani ölüm olayıyla ilgili soruşturması sürüyor.