Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, 6 Aralık’ta yapılacak milletvekilliği genel seçimi için 72 aday adayının, 24 Ekim’de gerçekleştirilecek sıralama seçiminde kullanacağı sıra numaralarının belirlendiğini açıkladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Savaşan, sıra numaralarının Merkez Seçim Komitesi gözetim ve denetiminde belirlendiğini kaydetti.

Seçim sürecinin UBP’ye yakışan bir olgunluk, kardeşlik ve dayanışma içerisinde geçeceğine inandığını belirten Savaşan, ülkeye hizmet etme hedefiyle yola çıkan tüm aday adaylarına başarı diledi.

Savaşan, altı seçim bölgesinde 50 milletvekilliği adayının, 24 Ekim Cumartesi günü Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda üyelerin katılımıyla gerçekleştirilecek elektronik oylamayla belirleneceğini kaydederek, sürecin parti içi dayanışmayı daha da güçlendireceğini belirtti.

Savaşan, “Birlikte başaracak, güçlü UBP ve güçlü KKTC için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

UBP’de sıralama seçiminde kullanılacak sıra numaraları ve aday adayları şöyle:

Lefkoşa: (16 milletvekilliği, 22 aday adayı)

1. Ahmet Savaşan, 2. Murat Pirgot, 3. Okan Donangil, 4. İsmail Yılmaç, 5. Veli Esendağlı, 6. Özlem Bendaşan, 7. Mehmet Öztürk, 8. Hasan Taçoy, 9. Serap Topal, 10. Şerife Ünverdi, 11. Alişan Şan, 12. Mehmet Aktan, 13. Sadık Gardiyanoğlu, 14. Zorlu Töre, 15. Sami Uzun, 16. Berhan Ongan, 17. Batu Beyit, 18. Faiz Sucuoğlu, 19. Betül Peyravi, 20. Havva Dağsever, 21. Hüseyin Ballı, 22. Olgun Amcaoğlu.

Girne: (12 milletvekilliği – 18 aday adayı)

1. Sinem Arıca, 2. Hüseyin Kayım, 3. Adnan Ademoğlu, 4. Hüsrev Tancer, 5. Maşallah Cihangir, 6. Özdemir Berova, 7. Halit Soytürk, 8. Adnan Altan, 9. Murat Karalar, 10. Kutlu Evren, 11. Kaan Resa Saçar, 12. Redif Nurel, 13. Mahmut Toray Hüdaverdi,

14. Vesile Erdoğan, 15. Alev Ecevit, 16. Hasan Küçük, 17. Sami Otçuoğlu, 18. Mehmet Hulusioğlu.

Gazimağusa: (12 milletvekilliği – 12 aday adayı)

1. Resmiye Canaltay, 2. Oğuzhan Hasipoğlu, 3. Hakan Dinçyürek, 4. Ayşe Demir, 5. Sunat Atun, 6. Lütfü Oflaz, 7. Durali Güçlüsoy

8. Dursun Oğuz, 9. Sultan Vural, 10. Hüseyin Çavuş, 11. Hanime Kadriye Kontosoğlu, 12. Elif Abiç.

İskele: (5 milletvekilliği – 11 aday adayı)

1. Emine Uzun, 2. Nazım Çavuşoğlu, 3. Cenk Osman Şeren, 4. Remziye Seven, 5. Kemal Soybir, 6. İsmail Demirci, 7. Yasemi Öztürk, 8. Emrah Yeşilırmak, 9. Canan Mimar, 10. Letife Öğdü, 11. Ramazan Korkmaz.

Güzelyurt: (3 milletvekilliği – 4 aday adayı)

1. Menteş Gündüz, 2. İbrahim Ürcan, 3. Ali Pilli, 4. Ziya Öztürkler.

Lefke: (2 milletvekilliği – 5 aday adayı)

1. Aytaç Çaluda, 2. Aykut Aksu, 3. Fırtına Karanfil, 4. Adil Özgey, 5. Ediz Tuncel.