Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 23.30’da Girne’de 20 Temmuz Kordon Boyu Caddesi üzerinde M.E.S.(E-40), aralarında alacak verecek konusunda çıkan tartışma nedeniyle H.D.(E-39) ile birbirlerinin vücutlarına elleri ve ayaklarıyla gelişi güzel vurarak, kavga etti.

O sırada kavgayı ayırmaya çalışan E.S (K-32), M.E.S.’nin tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile sol koltuk alt kısmından ağır şekilde yaralandı.

Olayda yaralanan E.S, kaldırıldığı Girne Askeri Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sevk edilerek, Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi Yoğun Bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında M.E.S. tutuklanmış olup, H.D. hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.