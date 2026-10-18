Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 17.10.2026 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Gazimağusa’da, Tınaztepe Sokak üzerinde bir ikametgahın yardımcı ev olarak kullanılan odasında derin dondurucunun motor bölümünde meydana gelen kısa devre sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekiplerince söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu derin dondurucunun motoru ile odanın alüminyum giriş kapısı yanarak hasar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

17.10.2026 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, İskele’de faaliyet gösteren bir restorana ait ambar içerisinde muhtemelen elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekiplerince söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu, 2 adet klima, 1 adet ofis koltuğu, elektrik tesisatı ve muhtelif gıda ürünleri yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.