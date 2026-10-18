Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 13.45’te Yeniboğaziçi’nde M.Ü.(E-45), Sanayi Sitesi 1. Sokakta bulunan mobilya atölyesinin ofis kısmında, C.İ.(E-43) ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı.
Tartışma sırasında C.İ.’ye küfür edip iş yerini yakma tehdidinde bulunan M.Ü., iş yerinde bulunan tineri yere döküp, C.İ’nin ağzında bulunan yanar vaziyetteki sigarayı alarak tinerin üzerine atmak suretiyle kundaklamaya teşebbüs etti.
Yürütülen soruşturma kapsamında M.Ü. tutuklandı. Polisin olay hakkındaki soruşturması devam ediyor.