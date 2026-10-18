Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ve Parti Meclisi Üyesi Deniz Birinci, Pile köyünde düzenlenen 6. İki Toplumlu Barış Festivali’ne katıldı.

TDP’den verilen bilgiye göre, festival kapsamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis ile de bir araya gelen Çeler, her iki toplumdan katılımcılarla kucaklaşarak dostluk ve dayanışma mesajı verdi.

İki toplum arasındaki iletişim ve diyaloğun önemine dikkat çeken Çeler, Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlayabilecek her türlü barışçıl girişimin değer taşıdığını belirtti.

Çeler, iki toplum arasında yakınlaşmayı sağlayan etkinliklerin, görüşmelerin ve diyalog ortamlarının çözüm açısından umut yarattığını ifade ederek, bu tür organizasyonların küçümsenmemesi ve desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

İki toplumlu etkinliklerin karşılıklı iletişimi güçlendirmedeki önemine işaret eden Çeler, barış ve çözüm arayışının toplumlar arasında kurulacak diyalogla desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.