Sabahın erken saatlerinde Girne’de yaşanan hareketli anlar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın kardeşi Erhan Yeşilırmak, hakkında uzun süredir yürürlükte olan derdest emri kapsamında polis tarafından aranırken bir eğlence mekânında yakalanmak üzereyken paniğe kapılarak ikinci kattan atladı.

Edinilen bilgilere göre, Girne’de devriye görevini sürdüren polis ekipleri, sabaha karşı bir eğlence mekânında Erhan Yeşilırmak’ın bulunduğu bilgisini aldı. Polisleri fark eden Yeşilırmak, ikinci kata çıkarak bir odaya kilitlendi. Polislerin kapıyı açmaya çalıştığı esnada ise pencereden aşağı atlayarak kaçmaya çalıştı. Sert zemine düşen Yeşilırmak, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde ayağında parçalı kırıklar tespit edildiği ve müşahede altına alındığı öğrenildi.

Hakkında Yakalama Emri Vardı

Erhan Yeşilırmak’ın, 2023 yılında kıskançlık nedeniyle kız arkadaşına yönelik gerçekleştirdiği darp olayının ardından teminata bağlanarak serbest bırakıldığı biliniyor. Ancak Yeşilırmak hakkında başka bir suçtan dolayı halen geçerli bir derdest emri bulunduğu ve bu nedenle polis tarafından arandığı ifade edildi.