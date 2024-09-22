Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 23’üncü Olağan Genel Kurultayı’nda oy verme işlemi saat 24.00’te sona erdi.

Adaylardan mevcut Genel Başkan Ünal Üstel ile Milletvekili Hasan Taçoy oylarını son dakikalarda kullandılar.

UBP’nin 23. Olağan Genel Kurultayı’na rekor katılım gerçekleşti. Divan Başkanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre yaklaşık 20 bin üyesi olan UBP’nin 10 bin 171 üyesi Kurultay’da oy kullandı.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, tüzük kurultayı yaparak, kurultaylarda üye sisteminden çıkarak delege sistemine geçeceklerini, tüzüğün hazır olduğunu ifade etti.

Oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy tasnifi başladı.

- Parti meclisi de belirlenecek

Kurultayda genel başkanın yanı sıra, parti meclisi, yüksek disiplin kurulu, denetleme kurulu da belirlenecek.

Kurultayda 122 aday arasından ,70 kişilik parti meclisi için de oy kullanıldı.

Kurultayda, seçime katılanların oylarıyla salt çoğunluğu elde eden aday genel başkan seçilecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde ise tüzük gereği seçim bir hafta sonra tekrarlanacak.