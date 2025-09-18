(Kamalı Haber) - Girne'de meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah İthal, Taşıma ve Tasarrufu" suçlarından yargılanan sanık Emre Alp aleyhindeki dava süreci Girne Ağır Ceza mahkemesi huzurunda karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in sanık aleyhine oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Sağer açıkladı. Karar duruşmasında Avukat Hüseyin Koralp adına Avukat Güven Ballıkara hazır bulundu. Yargıç Temay Sağer kararında sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi ve son dönemde ülkemizde toplum huzurunu ve güvenliğini tehdit eden suçlardan olduğunu bu tür suçlara ceza takdir ederken caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Yargıç Temay Sağer sanığın Ülkemize sürmüş olduğu Tır ile geldiğini taşımış olduğu yükü indirdikten sonra ertesi günü dönüş için gitmiş olduğu limanda kontrol esnasında tasarrufunda sadece tabanca tespit edildiğini ve mermi bulunmadığını söyledi. Yargıç Sağer sanık aleyhinde yapılan sorguda ülkesinde hayati tehlikesi bulunduğunu ve aile bireylerinin husumetlileri tarafında öldürüldüğünü bu nedenle kendisini korumak için silah aldığını KKTC’ye gelirken de silahı bırakmayı unuttuğunu belirttiğini aktardı. Yargıç Sağer ailesi ile ilgili anlattıklarını kanıtlayıcı emareler sunduğunu, tabanca ile ülkeye giriş yaptığı ve taşımakta olduğu yükü teslim ettikten sonra hiçbir suça karışmadan geri döneceği aşamada tespit edilerek tutuklandığını dikkate aldıklarını ancak işlemiş olduğu suçun ciddiyetini de göz ardı edemediklerini belirterek lehine ve aleyhine olan unsurları değerlendirdikten sonra sanığı suçlu bulup mahkûm ettikleri davadan 10 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.