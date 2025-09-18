İskele-Ercan ana yolu üzerinde, bu sabah meydana gelen trafik kazasında 64 yaşındaki Edmund Jonathan Cooke hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza; saat 08.15'te Edmund Jonathan Cooke’un (E-64), yönetimindeki NH 396 plakalı araçla Ercan istikametine seyrettiği sırada Cihangir’de Karavezirler Petrol önlerinde, önünde aynı istikamete seyreden Hasan Altıparmak (E-57) kullanımındaki EF 127 plakalı aracı geçmeye çalıştığı sırada, karşı istikametten gelen İbrahim Gökgedik (E-58) kullanımındaki YG 445 plakalı araçla yüz yüze çarpışması sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan NH 396 plakalı araç, EF 127 plakalı aracın ön kısmına çarpıp yoldan çıkarak tarla içerisinde durdu.

Kazada ağır yaralanan NH 396 plakalı araç sürücüsü Edmund Jonathan Cooke kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan NH 396 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Anna Steel (K-71) ile YG 445 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Serdar Hozhyyev (E-36) ve Shekh Ramjan'ın (E-38) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Polis, bu yıl, bugünkü kaza dahil, KKTC'de 30 kazada 33 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.