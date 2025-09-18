"Rembetiko Efsanesi" Girne Amfitiyatro’da izleyiciyle buluştu.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Girne Arkın Group Fest 25’ kapsamında, İzmir Devlet Tiyatroları’nın sahnelediği ‘Rembetiko Efsanesi’ dün akşam Girne Amfitiyatro’da sahnelendi.

İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçılarının sahnelediği müzik ve danslarla harmanlanan oyun, yaklaşık 2 saat sürdü.