Kıbrıs Otizm Derneği (KODER), niteliksiz olduğunu belirttiği bazı özel eğitim kurumları ve uygulamalarının ailelere sahte umut vaat ederek, çocukların gelişim yıllarını "gasp ettiğini" belirtti.

Dernekten yapılan açıklamada, aileler ve yetkililere uyarıda bulunularak, özel eğitimde yanlış yöntemlerin çocukların gelişiminde onarılamaz kayıplara yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’na “özel eğitim kurumlarını bilimsel, etik ve pedagojik ölçütlerle denetlemesi” çağrısında bulunuldu.

Bilimsel araştırmalara göre, doğru eğitimden yılda sadece dört hafta mahrum kalan çocukların gelişiminde iki yıldan fazla kayıpların yaşandığı belirtilen açıklamada, yanlış yönlendirme sonucu yaşanan kayıpların sadece akademik anlamda değil sosyal, iletişim ve duyusal becerilerde de görüldüğü ifade edildi.

Ülkede "denetimsiz ve niteliksiz" eğitim kurumları, diplomasız ve sertifikasız verilen eğitimler, yetkinliği olmayan kişilerce yapılan müdahalelere ilişkin şikayetler bulunduğuna vurgu yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan “özel eğitim kurumlarını bilimsel, etik ve pedagojik ölçütlerle denetlemesi” talep edildi.

Çocukların geleceğinin "günü kurtarmaya çalışan" kurumların insafına bırakılamayacağı vurgulanan açıklamada, “Zaman geri gelmez. Otizmin tek ilacı nitelikli özel eğitimdir ve çocuklarımızın gelişim haklarını korumak hepimizin sorumluluğudur.” denildi.