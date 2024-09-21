Ulusal Birlik Partisi (UBP) 23’üncü Kurultayı’nda Başkanlık Divanı oluşturuldu, ardından parti faaliyet raporu ve mali rapor sunuldu.

Kurultay'da Başkanlık Divanı şu şekilde onaylandı:

“Divan Başkanı Mahmut Özçınar, Divan Başkan Yardımcısı Emrah Yeşilırmak, Üyeler Yasemin Öztürk, Hakan Fellahoğlu, Osman İlter Zeki”

Divan Başkanı Mahmut Özçınar, yaptığı açılış konuşmasında, önemli olanın birlik ve beraberlik içerisinde ülkeyi daha ileriye götürmek olduğunu kaydetti; tüm adaylara başarılar diledi.

Kalabalık partililerin doldurduğu, balonlarla süslü salonda katılımcıların coşkulu karşılamasıyla salona giren adayların yerlerini almasıyla başlayan kurultaya, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ve Azerbaycan'dan konuklar da katıldı.

Kurultay’a katılamayan 3’üncü Cumhurbaşkanı, UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu’nun mesajı da paylaşıldı.

Ardından Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu faaliyet raporunu paylaştı. Mali rapor ise Parti Saymanı Özgür Arıkan tarafından sunularak, kabul edildi.

Raporların aklanmasının ardından Genel Kurultay’da bulunan konuklar birer konuşma yaptı. Kurultay’da ilk olarak Yeni Azerbaycan Partisi, Parti Dış İlişkiler Başkanı, Türk Devleti Teşkilatı Eski Genel Sekreteri Ramil Hasan ve ardından Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Vekili Efkan Ala konuştu.

21 bin üyenin oy kullanabileceği Kurutay’da, Genel Başkanlık Seçimi’nin yanı sıra, parti meclisi için de oy verilecek.