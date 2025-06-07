UBP GAZİMAĞUSA İLÇESİNDE BAYRAMLAŞMAYA YOĞUN İLGİ

Ergün Yahat

Kurban Bayramı dolayısı her yıl olduğu gibi bu yılda UBP Gazimağusa ilçe binasında gerçekleştirilen bayram kutlamasına Ulusal Birlik Partililer yoğun ilgi gösterdi .

Başbakan Ünal Üstel, eşi Zerrin Üstel, yanında Cumhurbaşkanı . Ersin Tatar, bazı bakanlar miletvekilleri partililer ve halkımızla birlikte bayram coşkusu yaşandı.

Ayrıca bu güzel kalabalıkla ilçe başkanı Nahit Öncü'nün doğum gününü de kutlandı.

Nahit Öncü bugün aramızda bulunan Cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza bakanlarımız milletvekilleri ve üyelerimize teşekkür ederiz.