Törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Şampiyon Melekler Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, bölge muhtarları, okul müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- "Adalet mücadelemiz devam edecek"

Dernek Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, törende yaptığı konuşmada Şampiyon Melekler’in anısını yaşatmak ve adalet mücadelelerini sürdürmekte kararlı olduklarını vurgulayarak, “Bugün burada acımız kadar bu parkın verdiği umut da bize güç katıyor. Adalet mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz,” dedi.

- "Halkımızın refahı için çalışıyoruz"

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, bölgedeki projelerin halkın yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini belirterek, “Bu, Beyarmudu bölgesindeki 10. projemiz. Şampiyon Melekler’in anısını yaşatmak bizim için bir onurdur. Halkımızın refahı için çalışmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

- "Davamızı sonuna kadar savunacağız"

Başbakan Ünal Üstel ise, Şampiyon Melekler davasının takipçisi olacaklarını belirtti: “Hak ettikleri cezaları alana kadar daha yüksek mahkemelere başvuracağız. Şampiyon Meleklerimize sözümüz var.”

- "Bu acıyı sonsuza dek yaşayacağız"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, Adıyaman’da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri, öğretmenleri ve öğrencilerin ailelerinin adını yaşatmak için ülke genelinde yapılan park ve diğer kalıcı eserlerin önemine dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bir spor turnuvasında temsil eden ancak yaşamını yitiren Şampiyon Meleklerin Kıbrıs Türkü’nün şehitleri olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, yaşanan acının büyük olduğunu ve hiçbir zaman dinmeyeceğini vurguladı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ve yönetim kurulunu adalet arayışı ve Şampiyon Meleklerin adını yaşatmak için yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, Adıyaman’da gerçekleşen dava öncesinde Mağusa’da birlikte yürüyüş yapıldığını dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güvendiklerini ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki feryadın da dikkate alınması gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “İstinaf ve olası kast noktasındaki hassasiyetimizi buradan belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tören, katılımcıların parkı gezmesi ve çocuklarla yapılan etkinliklerle sona erdi.