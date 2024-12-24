TÜRKMENİSTANLI KADININ ÖLÜM NEDENİ BEYİN KANAMASI

Ergün Yahat

Ülkemizde uzun yıllardir çalışmak için Turkmenistandan gelen ve ani ölümü ile herkesi yasa boğan Lola Yuldoshova'nın ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu cenazesi 25/12/2024 Çarşamba günü Gazimağusada belediye mezarlığında kılınacak öğle namazi sonrasında toprağa verileceği ögrenilirken bugün Yapılan otopsi sonrasında Yola YULDOSHOVA'nin ölüm nedenin beyin kanaması sonrasında hayatını kaybettiği öğrenildi ..