Proje Koordinatörü Muttalip Erdoğan ile Proje Danışmanı Dr. Nihal Fırat Özdemir, KÜRE Ansiklopedi'nin sunduğu çözüm ve avantajları AA muhabirine anlattı.

Dr. Nihal Fırat Özdemir, çalışmayı "toplumsal hafıza ve geleceğe bırakılacak dijital bir miras" olarak tanımlayarak, dijital çağda bilginin doğruluğunu teyit etmenin giderek zorlaştığını vurguladı.

Platformun en güçlü yanının her maddenin müellifinin açıkça belirtilmesi olduğunu ifade eden Özdemir, "Bilgiyi dolaşıma sokan kişi belli. Kimliğini gizlemeyen, referans gösteren, hatalıysa düzeltmeye açık bir sistemle çalışıyoruz. KÜRE, klasik ansiklopedi yapısıyla katılımcı dijital kültürü birleştiriyor." diye konuştu.

Özdemir, bu dijital modelin bilgi güvenliği açısından kritik olduğunu vurgulayarak, "Yalnızca yazmak değil, birlikte üretmek, değerlendirmek ve sorumluluğu paylaşmak esas. Bu da KÜRE'yi sıradan bir platformun ötesine taşıyor." ifadelerini kullandı.

Yerli yapay zeka desteğiyle çalışıyor

Muttalip Erdoğan da platformun T3AI tarafından geliştirilen yerli yapay zeka araçlarıyla desteklendiğini belirterek, kullanıcı deneyiminin de bu teknolojilerle zenginleştirildiğini kaydetti.

Platformun yerli yapay zeka desteğiyle “bilgi kirliliğine karşı güvenli bir liman” olduğunu anlatan Erdoğan, "Sadece içerik üretmiyoruz, aynı zamanda metin özetleme, görsel üretme gibi görevlerde yapay zeka entegrasyonunu sağladık. Bilgiyi hem hızlı hem doğru aktarmak istiyoruz." dedi.

Erdoğan, özellikle genç kullanıcıların sisteme olan ilgisinden memnun olduklarını dile getirerek, "KÜRE, kullanıcıların yalnızca okuyucu değil, aynı zamanda yazar ve geliştirici olmalarını teşvik ediyor." şeklinde konuştu.

Gönüllü katkı ve akademik denetim bir arada

Bu arada, KÜRE Ansiklopedi, 2024 yılında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar öncülüğünde Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve Kültür Medeniyet Vakfı'nın (KÜME) işbirliğiyle kuruldu, farklı disiplinlerden uzman bir ekip ve vakıf gönüllüleri tarafından geliştirildi.

Platform, Türkçe, İngilizce ve Azerbaycan Türkçesi başta olmak üzere çok dilli içerik üretimini destekliyor. Ayrıca mobil ve masaüstü cihazlarda erişilebilir tasarımıyla farklı kullanıcı profillerine hitap ediyor.

KÜRE, gönüllü kullanıcıların katkılarına açık bir yapıda işliyor. Ancak her içerik, yayımlanmadan önce editör süzgecinden geçiyor ve gerekli durumlarda akademik kurulların onayına sunuluyor. Bu süreçten geçen maddeler "kurul onaylı madde" statüsü kazanıyor.

Platformda yalnızca ansiklopedi maddeleri değil güncel olayları derleyen KÜRE Gündem, güvenli içerik sunan KÜRE Çocuk ve kişisel görüşlerin paylaşıldığı KÜRE Blog gibi farklı alanlar da bulunuyor.