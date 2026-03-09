Girne ve Cengizköy’de polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde uyuşturucu madde bulundurmaktan 3 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Girne’de dün saat 19.00 sıralarında park halindeki araçta şüpheli görülen T.A.’nın (E-45) aracında ve üzerinde yapılan aramada, tütünle karışık uyuşturucu madde içerdiğine inanılan sarma sigara bulundu.

Aynı gün Cengizköy Sahili’nde saat 22.00 sıralarında park halindeki araçta şüpheli görülen E.Ö.(E-20) ile A.İ.’nin (E-20) üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu içerdiğine inanılan sarma sigara ile bir öğütücü bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklandı. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.