Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "G20 programı boyunca Türkiye, hem bölgesel barış hem de küresel ekonomik istikrar için güçlü bir irade ortaya koydu. Zirve temasları, iş birliklerinin derinleştirilmesi ve uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi açısından son derece kıymetli sonuçlar ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Duran, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin, NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Zirvenin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son derece verimli geçtiğini belirten Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvenin oturumlarında ve zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin görüş ve önerilerini güçlü biçimde ifade ettiğini belirtti.

Duran, zirve kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla gerçekleştirilen ikili görüşmelerde; savunma sanayii, ticaret, enerji, teknoloji ve hava ulaştırması gibi kritik alanlarda iş birliği imkanlarının ele alındığını vurguladı.

Türkiye'nin küresel ölçekte artan diplomatik ağının bu temaslarda bir kez daha kendini gösterdiğini belirten Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerde ve konuşmalarında Gazze'de devam eden insani drama dikkati çekerek Türkiye'nin tavrını ve uluslararası toplumun daha etkili adımlar atması gerektiğini vurguladığını aktardı.

Ukrayna–Rusya savaşının bölgesel ve küresel güvenliğe etkileri ele alınırken, barışın sağlanmasına yönelik Türkiye'nin yapıcı yaklaşımının bir kez daha öne çıktığına işaret eden Duran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel ekonomide artan adaletsizliklere karşı daha kapsayıcı bir düzenin gerekliliğini vurgulayan Cumhurbaşkanımız; G20 ülkelerinin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini, sürdürülebilir ve dengeli bir ekonomik mimarinin ancak ortak çabayla mümkün olacağını belirtti. G20 programı boyunca Türkiye, hem bölgesel barış hem de küresel ekonomik istikrar için güçlü bir irade ortaya koydu. Zirve temasları, iş birliklerinin derinleştirilmesi ve uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi açısından son derece kıymetli sonuçlar ortaya koydu."

- Türkiye'nin COP31 Başkanlığı ve ev sahipliğini üstlenmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında Türkiye'nin gelecek yıl kasım ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) başkanlık ve ev sahipliği yapacağı açıkladığını anımsatan Duran, "Yoğun diplomatik trafik, çok sayıda müzakere ve iklim eksenli temaslarla geçen ayların ardından, COP31 Başkanlığı ve ev sahipliğini üstlenmemiz Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkinliğinin güçlü bir tezahürü oldu. Bu süreç, iklim diplomasisinde kararlılıkla yürütülen çalışmaların somut bir başarısı olarak tarihe geçti." ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede takip eden değil, yön veren bir aktör konumunda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi, Türkiye'nin sadece bugünü değil, geleceği de düşünen bir kalkınma anlayışı benimsediğini tüm dünyaya gösteriyor. Yeşil dönüşümü; enerjiden ulaşıma, şehircilikten üretime kadar tüm politika alanlarında önceliklendiren bu vizyon, COP31 sürecine güçlü bir liderlik zemini oluşturuyor. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi de daha yaşanabilir bir dünya için en ilham verici başarı hikayelerinden biridir. Atıkların azaltılması, kaynakların verimli kullanılması ve doğaya saygılı bir yaşam kültürünün yaygınlaşması, COP31'in ruhuyla birebir örtüşen hedefler arasındadır. Ülkemizde gerçekleşecek bu tarihi buluşmanın, iklim diplomasisinin kalbinin Anadolu'da atacağı, küresel çözümlerin Türkiye'den yankı bulacağı bir süreç olacağına inanıyor, emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."