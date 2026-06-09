Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) ziyaret edecek.

Çiftçi, resmi ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel ile görüşecek. Bakan Çiftçi ayrıca mevkidaşı Dursun Oğuz ile bir araya gelecek.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile Türk Polis İrtibat Ofisi'ni ziyaret edecek olan Çiftçi'nin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı İlker Görgülü ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Sebahattin Kılınç ile de görüşmesi planlanıyor.