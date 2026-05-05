“Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sağlanan Kaynak ile KKTC’de Kısmi Hibe Destek Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İş birliği Protokolü” çerçevesinde yürütülen “TC Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” kapsamında, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi kaynaklarından finanse edilen tarım, turizm ve sanayi sektörlerine yönelik mali destek hibe programlarının sonuçları açıklandı.

-Destek almaya hak kazanan projeler belirlendi

Toplam 110 milyon TL bütçeli programlar çerçevesinde; Tarım ve Kırsal Kalkınma, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Rekabet Gücünün Artırılması (Sanayi) Mali Destek Programları kapsamında yapılan başvurular değerlendirildi ve destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

Başbakanlığa bağlı Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı’ndan (YAGA) yapılan açıklamaya göre, programlar ile sanayide rekabet gücünün artırılması, turizmde hizmet kalitesi ve çeşitliliğin geliştirilmesi ile tarım ve hayvancılıkta modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Sonuçlara ilişkin detaylı bilgilere tchibe.kei.gov.tr web sayfasından ulaşılabileceği kaydedildi.

-Yeni başvurular ilerleyen aylarda alınacak

Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu mali destek programlarına yeni başvurular ise ilerleyen aylarda alınacak.