Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince şubat ayına ait Brucella tazminatlarıyla, şubat-mart aylarına ait büyükbaş düşük tazminatlarının ödendiği bildirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Brucella hastalığı zararı olan 4 üreticiye 11 küçükbaş için 46 bin 200 TL tazminat ödendi.

Büyükbaş hayvan düşük zararı olan 164 üreticiye 2 milyon 624 bin 400 TL tazminat ödendi.

Zarar tazminatları, Kooperatif Merkez Bankasına gönderilip ödemeleri gerçekleştirildi.