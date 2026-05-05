Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince şubat ayına ait Brucella tazminatlarıyla, şubat-mart aylarına ait büyükbaş düşük tazminatlarının ödendiği bildirildi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Brucella hastalığı zararı olan 4 üreticiye 11 küçükbaş için 46 bin 200 TL tazminat ödendi.
Karpaz Koruma Derneği üreticilerin “Hür eşekler” nedeniyle yaşadığı zararın tazmin edilmesini istedi
İçeriği Görüntüle
Büyükbaş hayvan düşük zararı olan 164 üreticiye 2 milyon 624 bin 400 TL tazminat ödendi.
Zarar tazminatları, Kooperatif Merkez Bankasına gönderilip ödemeleri gerçekleştirildi.