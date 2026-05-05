İskele’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan dün iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bir otele ait araç park yerinde şüpheli olarak görülen M.D’nin (E-40) üzerinde ve aracında polis tarafından arama yapıldı.

Aramalarda şahsın tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulundu.

Akabinde, konu araçta yolcu olarak bulunan İ.G’nin (E-39) Güvercinlik’teki evinde yapılan aramada ise, içinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 ucu yanık sarma sigara ile 7.62 mm çapında canlı mermi bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.