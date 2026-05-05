Karpaz Koruma Derneği Başkanı Dursun Çebi, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu’ya yazılı başvuruda bulunarak, Dipkarpaz ve civar köylerde yaşayan üreticilerin “Hür eşekler” nedeniyle uzun süredir ciddi mağduriyet yaşadığını belirtti ve zarlarının tazmin edilmesini istedi.

Çebi basına da dağıttığı başvuruda bölgede tarımsal üretim yapıldığını ancak zaman içinde çoğalan eşeklerin ekili arazilere zarar verdiğini ifade etti. Bu durumun üreticilere ekonomik kayıp yaşattığını fakat zararların Genel Tarım Sigortası Tüzüğü kapsamına girmediğini vurgulayan Çebi, bu zararların Genel Tarım Sigortası kapsamına alınmasını istedi.

Eşeklerin devlet tarafından koruma altına alındığını, herhangi bir zarar görmelerinin yasal olarak mümkün olmadığını kaydeden Çebi, bölge halkının eşeklerin korunması gerektiği bilinciyle hareket ettiğine işaret etti.

Gübre, tohum ve mazot fiyatlarının son yıllarda ciddi şekilde yükseldiği beliren Çebi, tarımsal girdilerin pahalılaştığı ve eşeklerin verdiği zararın üretim maliyetlerini katlanılmaz hale getirdiğini de kaydetti.

Çebi, eşeklerin karayollarına çıkarak sık sık kazalara yol açtığını, bu kazaların zaman zaman ölümcül sonuçlar doğurduğunu belirterek sorunun yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda can güvenliği açısından da risk oluşturduğunu dile getirdi.

Dernek Başkanı Çebi, daha önce yapılan başvurulara resmi cevap verilmediğini savunarak bunun İyi İdare Yasası ilkelerine aykırı olduğunu da ileri sürdü.

-"eşek popülasyonu kontrol altına alınsın"

Çebi, eşeklerin neden olduğu zararların yerinde tespit edilmesini, zararın Genel Tarım Sigortası kapsamına alınarak veya özel bir düzenleme ile karşılanmasını talep etti. Çebi, eşek popülasyonunun kontrol altına alınması, başvurulara yasal süreler içinde cevap verilmesi ve bölge halkının mağduriyetinin giderilmesi için ilgili kurumların koordineli şekilde harekete geçmesi gerektiğini de kaydetti.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu’ya yapılan başvurunun dağıtımı, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, TC Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne de yapıldı.