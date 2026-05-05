Başbakanlık Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu tarafından geliştirilen “KKTC e-Devlet” mobil uygulaması, 15 bini aşkın kayıtlı kullanıcıya ulaştı.

Başbakanlık Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, uygulama vatandaşların kamu hizmetlerine dijital ortamda daha hızlı, kolay ve güvenli şekilde erişebilmesi amacıyla geliştirildi.

Vatandaşlara farklı kamu hizmetlerine mobil cihazları üzerinden erişim imkânı sunan uygulama, kullanıcı dostu yapısı, kolay kullanılabilir arayüzü ve erişilebilir hizmet anlayışıyla geliştirildi. Uygulamanın, dijital devlet vizyonunun yaygınlaştırılmasına da katkı sağlaması bekleniyor.

Başbakanlık Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu Başkanı M. Mesut Ener, “KKTC e-Devlet” mobil uygulamasına gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, dijital kamu hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve güvenli bir yapıya kavuşturulması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Ener, kurum olarak vatandaş odaklı, erişilebilir ve sürdürülebilir dijital kamu hizmetleri anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, teknik altyapının güçlendirilmesi, kurumlar arası entegrasyonun artırılması ve yeni hizmetlerin dijital ortama taşınması yönündeki çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

“KKTC e-Devlet” mobil uygulamasının, kamu hizmetlerine erişimde zaman ve mekân sınırlamalarını azaltmayı hedeflediği kaydedilirken, Başbakanlık Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu’nun dijital devlet yapılanmasını güçlendirmek ve vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.