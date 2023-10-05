Yusuf Tekin, günübirlik ziyareti kapsamında devlet ve hükümet yetkilileriyle görüşecek

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu sabah KKTC’ye geldi.

Tekin’i Ercan Havaalanı’nda Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu İle TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu karşıladı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, günübirlik ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Vekili, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir araya gelecek. Tekin ve Çavuşoğlu ortak basın toplantısı da düzenleyecek.

Yusuf Tekin, Hala Sultan İlahiyat Koleji ile Türkiye Maarif Vakfı Temsilcilik Ofisi/Eğitim Merkezi’ni de ziyaret edecek.