İlk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ziyareti, TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasındaki dev ekrandan da duyuruldu.
İletişim Başkanlığı’nın Ankara’daki binasındaki ekranda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın fotoğrafları “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Türkiye’ye Hoşgeldiniz” ifadeleriyle yer aldı.