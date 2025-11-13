Meteoroloji Dairesi Sismoloji Servisi, Lefke Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 33 km uzaklıkta Richter Ölçeğine göre 4,6 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi Sismoloji Servisi açıklamasında, ilk değerlendirmelere göre, 11.27’de gerçekleşen depremin merkez üssünün 34.83 Kuzey ve 32.70 Doğu koordinatlarında, yaklaşık 13 km derinliğinde, Kıbrıs’ın Güneyinde-Baf’ta olduğu kaydedildi.