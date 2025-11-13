Girne’de ve Dikmen'de alkollü araç kullanarak trafik kazası yapan iki kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre dün 21.00 sıralarında İbrahim Soğuk (E-44), 142 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı araçla seyrederken öncelik hakkı vermeyerek Cansu Cihangir (K-28)’in kullandığı araca çarptı.

Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, zanlı alkollü araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

-146 miligram alkollü sürücü karşı şeride geçerek kazaya neden oldu

Dikmen’de Hasan Soyutok (E-33), 146 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı araçla yolun sağına geçerek karşıdan gelen Caner Kurumuş’un (E-28) aracıyla çarpıştı.

Dün 23.00 sıralarında yaşanan kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.

Zanlı alkollü araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.