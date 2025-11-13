Millî Eğitim Bakanlığı, Başbakanlık Deprem Komitesi tarafından yapılan incelemelerde, Lefke Gazi Lisesi binalarının şiddetli bir depremde yıkılacağının öngörülmesi nedeniyle, söz konusu binalarda herhangi bir eğitim faaliyeti yürütülmediğini duyurdu.

Millî Eğitim Bakanlığı Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, dün yaşanan deprem sonrasında, sosyal medyada yer alan “Lefke Gazi Lisesi’nin riskli binalarında hâlâ eğitim verildiği” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem sonrasında Başbakanlık Deprem Komitesi tarafından tüm okullarda teknik incelemeler yapıldığı kaydedilen açıklamada, bu incelemeler sonucunda Lefke Gazi Lisesi binalarının şiddetli bir depremde yıkılacağının öngörülmesi nedeniyle öğrencilerin eğitimlerine prefabrik sınıflarda devam ettikleri kaydedildi.

Lefke Gazi Lisesi binalarının yıkılarak yerine yeni bir okul binasının inşa edilmesi kararı alındığı belirtilen açıklamada, bazı sivil toplum kuruluşlarının karara itiraz ettiği aktarılarak, şöyle belirtildi:

“Ancak, bazı sivil toplum kuruluşlarının itirazları sonucu 6 Eylül 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Karar No: 24/85 ile Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından Lefke Gazi Lisesi binaları ‘listeli yapı’ statüsüne dâhil edilerek koruma altına almıştır. Bakanlığımız, öğrencilerimizin can güvenliği ile eğitim hakkının sürekliliğini gözeterek bahse konu binaların yıkılıp yerine yeni bir okul binası yapılabilmesi için söz konusu karara itirazda bulunmuş ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun kararını yeniden değerlendirilmesini talep etmiştir. Ancak yapılan değerlendirme sonucunda kararda bir değişiklik olmayacağı tarafımıza bildirilmiştir.”

Bakanlığın, yeni bir okul binasının yapımı için yer arayışına gittiği ve Erdal Abit bölgesini yeni okul alanı olarak önerdiği kaydedilen açıklamada, yine bölgedeki bazı sivil toplum kuruluşlarının bu öneriye itiraz ederek, yeni okul binasının Lefke Gazi Lisesi alanına yapılmasını talep ettikleri kaydedildi.

Açıklamada, mevcut okul alanına yeni bina yapılması yönünde çalışmaların başlatıldığı ancak bu konuda da Lefke’deki sivil toplum örgütleri arasında tartışmaların devam ettiği vurgulandı.

Aynı bölgede yeni bir okulun ilgili binaların mevcudiyeti nedeniyle alanı daraltacağı ve alan güvenliğini tartışılır tutacağı belirtilerek, Anıtlar Yüksek Kurulu’na kararını gözden geçirme çağrısı yapıldı.

Anıtlar Yüksek Kurulu’nun olumlu yanıt vermesi halinde binaların yıkılıp aynı yere modern bir okul yapılmasının hem Lefke halkının hem de öğrencilerin lehine olacağı kaydedilen açıklamada, “Sivil toplum kuruluşlarından, çocuklarımızın güvenliği ve eğitim hakkı temelinde, yapıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşımla sürece katkı sağlamalarını talep ediyoruz.” ifadesi kullanıldı.