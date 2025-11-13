"Selden kaçmak için sel sularına girmeyiniz”

Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü, artan yağışlar nedeniyle yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyararak alınması gereken tedbirleri sıraladı.

Ayak bileğine kadar yükselen sel sularının kişileri, diz seviyesindeki sel sularının ise araçları sürükleyebileceği uyarısında bulunan İtfaiye, “Selden kaçmak için sel sularına girmeyiniz” vurgusu yaptı.

İtfaiye, acil durumlarda 199 İtfaiye İhbar Hattı ile 101 Sivil Savunma İhbar Hattının aranabileceğini de bildirdi.

İtfaiye’den yapılan açıklamada, ev ve iş yerlerinde yağmur suyunun sağlıklı şekilde tahliye edilebilmesi için ızgara, dam olukları ve drenaj sistemlerinin düzenli olarak temizlenmesine özen gösterilmesi istendi.

Vatandaşların suyun binalara girmesini önlemek amacıyla kum torbası bulundurmaları gerektiği belirtilen açıklamada, bodrum katlarda kullanılan drenaj pompalarının bakımının yapılmış ve çalışır durumda olduğundan emin olunması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, duvarlarda oluşan halka biçimli görüntü veya boyadaki renk değişikliklerinin su sızıntısının ilk belirtisi olabileceği hatırlatılarak, böyle bir durumla karşılaşılması halinde gecikmeden tadilat yapılması çağrısında bulunuldu.

Temizlenmeyen dere yatakları, köprü altı menfezleri ve yol üzerindeki ızgaraların risk oluşturabileceğine dikkat çekilen açıklamada, bu tür olumsuzlukların görülmesi halinde vatandaşların ilgili kurumlara bilgi vermesinin önem taşıdığı ifade edildi.

- Acil durumlarda yapılması gerekenler

Açıklamada, vatandaşların Meteoroloji Dairesi’nin uyarılarını dikkate alması gerektiği belirtilerek, sel sırasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve yıldırım tehlikesine karşı ağaç altları ile elektrik ve telefon direklerinden uzak durulması istendi.

- Sel anında araç içinde yapılması gerekenler

Açıklamada ayrıca, araç sürücülerinin suya kapılmamak için zamanında durması, köprülerden geçmeye çalışmaması ve su basmış yollardan uzak durması gerektiği belirtildi.