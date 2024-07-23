Türkeli depo bağlantı hattında meydana gelen arıza nedeniyle, bölgede bulunan yerleşim yerlerine su verilemiyor.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, dün Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından yapılan kazı çalışması esnasında Türkeli depo bağlantı hattına zarar verildi.
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Hasar nedeniyle bölgedeki yerleşim yerlerine su verilemediği, tamiratın 27 Temmuz’a kadar tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.
Kaynak: rss