GYODER Körfez Ülkeleri Temsilcisi, Türk – Dubai İş Konseyi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Gate World – Dubai CEO’su, aynı zamanda Dubai vatandaşı iş insanı Dr. İdris Demirhan, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, dün yapılan görüşmede DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici ve Rektör Koordinatörü Doç. Dr. Tolga Çelik de yer aldı.

Ziyarette, DAÜ’nün Körfez bölgesinde daha fazla tanınırlık kazanması ve uluslararası alandaki etkinliğini artırmasına yönelik stratejik iş birlikleri ele alındı, özellikle bölgedeki önemli şirketlerle staj ve eğitim programları oluşturulması, akademik ve sektörel iş birliklerinin geliştirilmesi gibi konular üzerinde duruldu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Dr. İdris Demirhan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, DAÜ’nün uluslararası vizyonu doğrultusunda güçlü iş birliklerine önem verdiğini belirtti. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün dünya standartlarında eğitim veren, güçlü akademik kadrosu ve altyapısıyla fark yaratan bir kurum olduğunu vurgulayarak, Körfez ülkeleriyle kurulacak iş birliklerinin üniversitenin uluslararası alandaki etkinliğini daha da artıracağını ifade etti.

Ziyarette Demirhan da bir konuşma yaparak, DAÜ’nün uluslararası açılımlarına destek olmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

Ziyaret sonunda Prof. Dr. Kılıç tarafından Dr. Demirhan’a Kıbrıs’a özgü hediye takdiminde bulunuldu.