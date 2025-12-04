Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), 675 TL üzeri borcu olanların elektriklerinin pazartesi günü kesileceğini bildirdi.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, kurum alacaklarının tahsili konusunda, son ödeme tarihi dolan Ekim 2025 dönemi, öncesi ve ödenmemiş 675 TL üzeri borçlar ile birlikte, kurum ile yapılan yasal sözleşmeler ve taksitlendirilmiş hesapların ödenmemiş taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektriklerinin 8 Aralık Pazartesi günü kesileceği belirtildi.

Abonelerin mağdur olmaması adına gerekli ödemelerin yapılması istendi.